PUBG Mobil Platformunun Tanıtım Videosu Yayınlandı

Kısa süre önce Çin’de yayınlanan PUBG’nin mobil versiyonunun tanıtım videosu yayınlandı.

Bilgisayar ve Konsol platformlarında rekor kıran Playerunknown's Battlegrounds’un kısa süre önce mobil versiyonu Çinli oyuncuların kullanımına sürülmüştü. Tencent’in yayıncılığını üstlendiği PUBG mobile diğer platformlarda olduğu gibi burada da ses getirdi ve insanlar şimdiden oyunu denemek için sabırsızlanıyor.

Henüz diğer ülkeler için yayınlanmadığından yalnızca Çin sunucularda oynanan oyunda, bildiğimiz kadarıyla Türkçe veya İngilizce dil seçeneği bulunmuyor. Bu nedenle PUBG’yi mobil platformlarda oynamanızı sağlayan oyunun Apk'sını haberimize eklemedik. Ancak bu popülerlikle sanıyoruz ki yakın bir zamanda, oyuna İngilizce dil seçeneği de gelecek gibi gözüküyor.

Yayınlanan tanıtım videosundan da görüleceği üzere Tencent, henüz sadece Çin mobil oyun piyasasını hedef alıyor. Çünkü fragmanda yer alan oyuncuların hepsi uzak doğu kökenli. Ancak şunu belirtmeliyim ki herkesin ardı ardına birbirini vurduğu fragman, PUBG’nin doğasını da yansıttığı için oldukça başarılı olmuş. Yukarıda eklemiş olduğumuz videoyu izledikten sonra görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.