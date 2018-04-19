PUBG Mobile’a Yeni Eğitim ve Arcade Modu Geldi!

PUBG Mobile’a gelen yeni güncelleme pek çok optimizasyon sorununu çözerken eğitim ve arcade modları oyuncuların beğenisine sunuldu.

İlk çıktığında büyük ses getiren PUBG Mobile oyunu için bir süredir beklenen güncelleme geldi. 0.4.0 sürümüne yükselen PUBG Mobile, yeni güncelleme ile birlikte iki yeni mod ve yeni optimizasyon çalışmaları içeriyor.

Arcade Modu Geldi

Tencent Games’in yayınladığı PUBG Mobile oyununa, ana oyundan farklı olarak 100 kişi yerine 24 kişinin savaştığı Arcade modu geldi. Bu modda tüm maç boyunca kullanılacak olan altı farklı silahtan birini seçerek oyuna başlıyorsunuz. Av tüfeği, keskin nişancı tüfekleri gibi silahları seçerek oynadığınız bu mod, mobil oyunculara daha uygun olduğu için getirildi.

Eğitim Alanları

Arcade modu ile birlikte PUBG Mobile’e yeni eğitim alanı da eklendi. Bu mod sayesinde ölümsüz olan karakterinizle farklı silahları ve araçları deneyebilirsiniz. Yalnızca mobil değil PC ve konsol oyuncularının da beklediği bu eğitim alanları, oyuncuların gerçek oyuna girmeden önce kendilerini daha iyi tanıyıp geliştirebilmelerine imkan tanıyor.

Şu anda Android üzerinde aktif olan bu güncellemeyi hemen siz de indirebilirsiniz. 242 MB’lık bir boyuta sahip güncelleme ile birlikte, oyunda yer alan pek çok optimizasyon sorunu çözüldü ve oyunun daha akıcı olması sağlandı.