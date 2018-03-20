PUBG Mobile - Android ve iOS - Nasıl İndirilir?

PUBG’nin bir süredir beklenen mobil oyunu PUBG Mobile, sonunda yayınlandı. Oyuna App Store ve Google Play’den erişebilirsiniz.

2017 ve 2018’in en ünlü oyunu PUBG, sonunda mobil platformlar için de çıktı. Bir süredir pek çok kişinin beklemekte olduğu PUBG’nin mobil versiyonu, artık hem Android hem de iOS platformu için sunuldu. Tencent tarafından yayınlanan PUBG Mobile, Windows PC, Xbox One gibi güçlü sistemlerin aksine mobil platformlarda 100 oyunculu hayatta kalma oyununu yeniden canlandıracak.

App Store açıklamasında mobil oyunun PC sürümünün mükemmel bir şekilde yeniden canlandırması olduğunu açıklayan Tencent, mobil oyunda sesli sohbet gibi imkanlar da sunmayı ihmal etmiyor. Akıllı telefonlara özel optimizasyonlar, araçların otomatik olarak alınması, asistan, sürüş için direksiyon ve pedallar dahil olmak üzere çeşitli ekran kontrollerinin yer aldığı PUBG Mobile, bu tarz özelliklerin dışında ana oyunla hemen hemen aynı oynanışa sahip.

PUBG Mobile, Apple tarafında iOS 9 ve üzerini destekliyor. iPhone 5S’e kadar desteklenen oyun, iPhone 6 ve üzeri cihazlar için öneriliyor. Oyunun Android sürümü ise Android 5.1.1 Lollipop ve üzeri sürümleri destekliyor. En az 2GB RAM’e sahip olan bir cihaza sahip olmanızı öneren Tencent, Google Play listelemelerine göre 500’den fazla Android cihazını desteklemektedir.

Oyunu Android üzerinden indirmeye kalktığınızda 674 MB’lık bir yükleme yapıyor. Bu oran iOS’ta 892 MB şeklinde. Oyunun içine girdikten sonra da indirmeler yapılmaya devam edebilir. Mobil oyun üzerinden oynayıp kazandığımız puanları Steam hesabımıza aktarmak çok güzel olabilirdi, ancak ne yazık ki şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.

PUBG Mobile’e hemen erişmek istiyorsanız aşağıdaki linklerden istediğinizi indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan PUBG Mobile, PC’si bu oyunu kaldırmayanlar için çok güzel bir alternatif olarak geliyor.