PUBG Mobile Herkesin Kazanmasına İzin Veriyor

Konsol ve bilgisayar platformlarının aksine PUBG’yi mobil platformdan oynayan oyuncular daha yüksek kazanma oranına sahip.

Oyunun geliştiricileri PUBG Corp ve Tencent, mobil platformunun Çin’de kullanılmasından bir süre sonra aniden tüm dünyanın kullanımına sürdü. Diğer platformlarda da büyük beğeni toplayan PUBG, mobilde yayınlanmasının ardından en iyi cep telefonu oyunlarının arasına girecek gibi duruyor. Hatta bu durum o kadar kesin ki girdi bile diyebiliriz.

İlgili haberimize bakarak oyunu iOS ve Android işletim sistemi kullanan telefonlara indirebilirsiniz. PUBG’yi mobil platformdan oynamaya başladığınızda diğerlerinden farklı olarak sizlere eğitime katılma seçeneği sunuluyor. Burada botlarla antreman yaparak paraşüt açmak, silah toplamak ve modifiye yapmak gibi şeylerin eğitimini alabilirsiniz.

İlk bakışta mobil platformu diğerlerinden farklı olarak çok daha yüksek kazanma oranına sahip olan oyuncularla dikkat çekiyor. Bunun asıl nedeni diğer platformlarda hiç oyun kazanamayan kişilerin dahi rakip farkından dolayı kazanması. Oyuna bot ekleyen geliştiriciler, bunları boş oyunlarda doluluk oranını arttırmak için kullanıyor. Diğer platformlarda olduğu kadar çok gerçek rakiple karşılaşmayan oyuncular botlara karşı kolay zaferler alabiliyor. Bu nedenle şu sıralar mobil platform üzerinden birçok arkadaşınızın tavuk parası çıktı görüntüleriyle karşılaşabilirsiniz.