Tencent tarafından yayınlanan PUBG Mobile’a yeni güncellemeyle aralarında Türkçe’nin de bulunduğu pek çok dil seçeneği geldi.

Fortnite ile birlikte dünyanın en popüler oyunu olan PUBG, kısa süre önce mobil piyasasına giriş yaptı. İlk başta İngilizce ve Çince dil destekleriyle çıkış yapan mobil oyun, bugün Türkçe dil desteği dahil diğer dillerin desteğini de aldı. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte bundan sonra PUBG Mobile oyununu Türkçe dil seçeneğiyle oynayabileceksiniz.

PUBG Mobile Türkçe

PUBG’nin kısa sürede çok sevilen ve binlerce kişi tarafından oynanan mobil oyunu PUBG Mobile, aldığı son güncelleme ile Türkçe arayüze sahip oldu. Oyunun genel arayüzünden oyun içi silahlara kadar tamamen Türkçe olan oyun, dilimiz dışında; Almanca, Rusça, Portekizce, Fransızca, İspanyolca, Endonezce, Mandarin ve Thai dillerini de desteklemeye başladı.

Tencent firması tarafından Android ve iOS kullanıcılarına tamamen ücretsiz olarak sunulan PUBG Mobile, dil güncellemesinin ardından yeni güncellemelerle oyunculara sağlam bir BattleRoyale deneyimi yaşatmak istiyor. Her güncelleme ile birlikte optimizasyon sorunlarını gideren PUBG Mobile, ilk çıktığında yaşanan kasma sorunlarının da önüne geçmiş gibi duruyor.

PUBG Mobile, ücretsiz bir oyun olduğu için çeşitli Android emulatörleri kullanarak bu oyunu bilgisayarlarımız üzerinden ücretsiz olarak oynayabiliyoruz. Bu özelliğiyle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıda yer alan ilgili haberden ulaşabilirsiniz.