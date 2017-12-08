PUBG'nin 1.0 Sürümünün Tarihi Belli Oldu

PlayerUnknown's Battlegrounds'ın erken erişimden çıkacağı tarih nihayet belli oldu. Bununla birlikte yapımcı şirket, çöl haritasının da yarın sabahtan itibaren test sunucusunda erişime açılacağını açıkladı.

2017 yılının en iyi oyunlarının başarılarını taçlandırdığı The Game Awards’da PUBG Corporation, gerçekleştirdiği açıklamalarla milyonlarca oyuncuyu heyecanlandırmayı başardı. Herkes etkinlik sırasında şirketin yeni çöl haritasını tanıtmasını beklerken, PUBG Corporation bundan çok daha fazlasını yaptı.

PUBG Corporation’ın açıklamasına göre henüz erken erişimdeyken rekor üstüne rekor kıran, Steam’in en çok oynanan oyun unvanını CS:GO’dan kapan PlayerUnknown's Battlegrounds, nihayet 20 Aralık’ta erken erişimden çıkıyor ve 1.0 sürümü ile oyuncularla buluşuyor. Umuyoruz ki tüm bug’lar ve optimizasyon problemleri giderilmiş olur.

Şirket, gerçekleştirdiği açıklama ile milyonlarca PlayerUnknown's Battlegrounds oyuncusuna yeni çöl temalı harita olan Miramar’ı tanıttı ve yarın sabah itibari ile test sunucularında erişime açılacağını belirtti. Eğer siz de yeni Miramar haritasını görmek ve bir keşfe çıkmak isterseniz, yarın sabah 6:00’dan itibaren test sunucularından haritaya erişebilirsiniz.

PlayerUnknown's Battlegrounds’ın yeni çöl haritasının tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.