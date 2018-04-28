PUBG Hilesi Geliştiren 15 kişi Tutuklandı

Çin'de yakalanan 15 hacker tutuklandı ve para cezasına çarptırıldı. Ayrıca PUBG hack geliştiricilerini tutuklatmaya devam edecek.

Yayınlandığı günden beri Playerunknown's Battlegrounds başı hack programlarıyla dertte. Farklı yazılım çözümleri denemelerine rağmen hackerların önüne geçemeyen geliştiriciler, daha önce PUBG Steam sayfasındaki bir haberde hack geliştiricileri ve satıcıları hakkında bilgi topladığını duyurdu.

Bu suçluları yakalamak için çeşitli yargı makamlarıyla birlikte çalışan PUBG geliştiricileri, sonunda başarılı oldular. 25 Nisanda Çin’de yakalanan 15 şüpheli hile programları geliştirme ve satma nedeniyle tutuklandı. Açılan soruşturmalarda suçları kanıtlanan şüpheliler yaklaşık 5.1 milyon dolar (30 milyon Çin Yuanı) para cezasına çarptırıldılar.

Ayrıca beceriksiz oyuncuların kullandığı hile programları içerisinde truva atı gibi kullanıcı verilerini çalan kötü amaçlı yazılımlarda bulunuyordu. Hatta Çin polisinin yaptığı açıklamaya göre, bazı hack programlarının içerisinde kullanıcı bilgisayarlarını ele geçiren Heybox virüsü de bulunuyordu. Kısaca yasa dışı programları kullanarak bizlerin oyun keyfini bozan kişiler, hem kişisel verilerinden hemde bilgisayarlarının güvenliğinden kayıp verdiler.

Tutuklamalarla ilgili olarak açıklama yapan PUBG Corp, çalışmalarının sonuç vermeye başladığını ve oyun alanını tamamen hackten arındırana kadar devam edeceğini duyurdu. Peki, hack kullanarak oyun keyfinizi kaçıran kişilerin bilgisayarlarına virüs bulaştığını öğrenmek sizi rahatlattı mı?