Fortnite'ın Oyuncu Sayısı Kaça Ulaştı?

Uzun bir çekişme sonrası geçtiğimiz aylarda Fortnite, oyuncu sayısı bakımından PUBG'nin önüne geçmeyi başarmıştı. Son istatistiklere göre Fortnite, 2.5 milyonu aşan oyuncu sayısıyla bu üstünlüğünü hala koruyor.

Aylardır dünyayı kasıp kavuran ve oyun dünyasında adeta devrim yapan PUBG ve Fortnite arasındaki çekişme, hala devam ediyor. Her ne kadar iki oyunun tamamen farklı olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de az olmasa da, bu ikili arasındaki kıyaslamalar bitecekmiş gibi durmuyor.

Şubat ayında Fortnite, PUBG'yi ilk defa oyuncu sayısı bakımından geçmiş ve bu gelişme büyük yankı uyandırmıştı.

Fortnite'ın oyuncu sayısını hesaplayabilmek güç. Steam üzerinden oynanmadığı için PUBG'nin aksine Fortnite hakkında oradan herhangi bir veri elde edemiyoruz. Ancak bir artış olduğu aşikar; nitekim Şubat ayında PUBG'den daha fazla gelir elde ederek 126 milyon dolar kazanan Fortnite, Mart ayında bu değerin de üstüne çıkarak 223 milyon dolarlık bir gelire ulaşmıştı.

En son Şubat ayında 3.4 milyon oyuncuya erişen Fortnite hakkında, o günden sonra resmi bir oyuncu sayısı verisi yayınlanmadı. Fakat Newzoo adlı bir analist ekibinin verileri, bu noktada bir sonuca ulaşmamızı sağlayabilir. Verilere göre PC oyuncularının %30'u, herhangi bir battle royale türü oyun oynuyor. Bu oyuncuların %16'sı Fortnite oynarken, %14'ü PUBG'yi tercih ediyor.

Steam'de PUBG, Nisan ayında ortalama 1.1 milyon, en yüksek olaraksa anlık 2.5 milyon oyuncu sayısına erişmişti.

Eğer Newzoo'nun verileri doğruysa, Fortnite'ın ulaştığı değer 2.6-2.7 milyonu buluyor. Çin'de de çıkmaya hazırlandığı bu dönemlerde Fortnite, oyuncu sayısı bakımından daha yüksek değerlere ulaşacakmış gibi duruyor.