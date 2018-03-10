PUBG’nin Bir Sonraki Haritası, Ufak Bir Tropik Ada Olacak

Tahminlerin ve söylentilerin aksine bir sonraki harita karlı bir yer değil de, orman olacak.

Birçok defa haberlerimizde ve kaynaklarımızda PUBG’ye eklenecek bir sonraki haritanın karlı bir yer olacağını söyledik. Ancak yapımcılar yapmış oldukları bu hamleyle bizleri şaşırttı. Bugün bir blog gönderisinde 2018 için planları açıklayan Playerunknown's Battlegrounds yaratıcı direktörü Brendan Greene, PUBG'ın yeni orman haritasına ilk bakışları gösterdi.

İşaretlendiği üzere bu harita 4 x4 km'lik tropikal arazi araziden oluşuyor ve her biri 8 x 8 km'lik su alanları dahil olmak üzere Miramar ve Erangel'in dörtte bir büyüklüğünde. Bu kadar küçük bir harita tasarlanması tüm oyuncuların belli alanlarda istemsizce yoğunlaşmasına neden olacak. Bu nedenle PUBG’nin bu haritada daha kısa süreceğini ve oldukça zevkli olacağını söyleyebilirim. Ancak uzaklara atlamayı alışkanlık haline getiren kişiler bundan pek fazla hoşlanmayacaklar.

PUBG yaratıcı direktörü Brendan Greene yaptığı açıklamada,"Çok daha küçük bir haritayla sizlere çok daha yoğun ve hızlı tempolu bir Battle Royale deneyimi sunmak istiyoruz. Daha yüksek bir oyuncu yoğunluğu ve daha kısa eşleşmeler sunacağız. Bu sefer erken saatlerde birinciyi belirlemek istiyoruz.” dedi.

Yeni haritanın 100 oyuncuya da sahip olup olamayacağı belli değil, ancak daha yüksek oyuncu yoğunluğunun söz konusu olması, kapasitenin çok fazla değişmeyeceğini gösteriyor. Yeni harita önümüzdeki ay PUBG'nin test sunucusunda yayınlanacak.