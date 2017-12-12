PUBG'nin Cinsel Kadın Karakter Güncellemesine Tepki Yağdı

PUBG’nin test serverlarına gelen son güncellemde karşımıza çıkan cinsel organı belli kadın karakterler, sosyal medyada tepki topladı. Bluehole, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

2017’ye damgasını vuran oyun olarak hafızalarımıza kazının PUBG, çok farklı bir olayla gündeme geldi. Oyun, aldığı son güncellemeyle birlikte kadın karakterlerin cinsel organlarını belli eden bir tasarıma geçti. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada büyük tartışma konuları yaratan PUBG ve oyunun geliştiricisi BlueHole, bu tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bluehole, yaptığı açıklamada, “Kadın karakterlerde belli olan o kısım, oyunun ilk çıktığı zamanlarda geliştirici ekipten olan bir kişi tarafından tasarlandı. Şu anda bu arkadaşımız ekipte olmadığı gibi, karakter dosyasına da iki senedir dokunulmadı. Yani, oyunun geliştiricileri bu durumu kasıtlı olarak geliştirmediler” dedi.

Özellikle kadın oyuncuları rahatsız eden bu detay, binlerce küçük çocuk tarafından oynanan bir oyunda olduğu için tepkilere yol açtı. Çocuklar için kötü bir örnek olarak gösterilen kadın karakter modellemeleri, Bluehole tarafından en kısa sürede revize edilecek. Burada bir dipnot geçmem gerekiyor. Bu karakter görselleri küçük çocukları kötü etkiler elbette, ancak bundan etkilenecek çocukların zaten bu oyundan uzak durması gerekiyor. Oyunun mekaniği 100 kişinin sürekli daralan bir bölgede birbirini öldürerek hayatta kalması olduğunu hatırlatalım.

Milyonlarca insanın PUBG’yi oynadığı düşünüldüğünde Bluehole’un böyle cinsel içerikli şeyler konusunda çok daha dikkatli olması gerekiyor. Şirket, çok yakında bu konuda bir güncelleme yayınlayacaktır.