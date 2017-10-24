PUBG'nin Diske Basılarak Xbox One'a Geleceği Doğrulandı!

Hiç beklenmedik bir şekilde patlama yaşayan ve listelerde bir numaraya yükselen PUBG, ilk kez fiziksel ortama aktarılarak Xbox One'a çıkacak.

PC'de inanılmaz bir başarı yakalayan PUBG, hala erken erişim dönemindeyken şimdi de bir Xbox One tanıtımı bekleniyor.

E3 2017 konferansında, Microsoft tarafından yapılan açıklamada PUBG'nin Xbox One için özel konsol tanıtımı olacağı ve 2017'nin sonlarında yapılacağı ifade edilmişti. Hala ne zaman tam olarak konsola çıkacağını bilmediğimiz oyun, üreticisinin Twitter hesabından yapılan açıklamayla konsol oyuncuları tarafından fiziksel bir kopya olarak satın alınabilecek.

Microsoft hakkında gelen raporlara göre, firma PUBG'yi Xbox One'a özel olarak daha uzun süre tutmaya çalışıyor. Bu eylemler ile PlayStation 4 başta olmak üzere diğer konsollara oyunun çıkışının ertelenmesi mümkün.

Tüm bunlar olurken, PUBG Steam'de mil taşlarını devirmeye devam ediyor. Bu ayın başlarında anlık olarak 2 milyon oyuncuyu gören PUBG, şu an ise Steam'in istatistiklerine göre 2.2 milyonluk anlık oyuncuyu tavan olarak görmüş durumda.