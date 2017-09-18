PUBG'nin Dosyalarını Değiştirmek Artık Ban Sebebi

Playerunknown's Battlegrounds'da oyunda avantaj sağlamak için, oyunun dosyalarını değiştirmek artık oyunda ban sebebi!

Playerunknown's Battlegrounds(PUBG)'da oyundaki konfigürasyon dosyalarını oyuncular kendilerine avantaj elde etmek amacıyla değiştirirlerse, artık banlanacaklar. Son dönemlerde oyunda sis çökmüş bir haritanın gelmesiyle birlikte, oyun dosyalarını sisli görmemek için değiştirip oyunda avantaj elde eden oyuncular çoğalmıştı. Bu son kural değişiminin ise, oyunu editleyerek avantaj elde etmeye çalışanların önüne geçileceğine inanılıyor.

Kural değişimini ise, Playerunknown's Battlegrounds ile ilgili Reddit topluluğundaki "Defying" isimli bir Reddit kullanıcısı farketti. "PlayerUnknown's Battlegrounds FAQ" yani oyunun sıkça sorulan sorular sayfasında "Oyunun konfigürasyon dosyalarını değiştirsem sorun olur mu?" sorusuna karşılık verilen yanıt "Bu dosyaları değiştirmenizi veya kurcalamanızı önermiyoruz. Yazılım konusunda tecrübeli oyuncularımız bile dokunsa oyunun verimli çalışacağını düşünmüyoruz." idi. Şu an ise oradaki yanıt güncellenerek, "Oyun içerisinde değiştirilebilir ayarlar dışında, oyunun içerisindeki ayarları ve dosyaları değiştirerek, oyunda avantaj elde etmeye çalışan oyuncular oyunla ilgili davranış kurallarına karşı çıkmış olduklarını kabul ederler" olarak değiştirilmiş durumda.

"Oyuna yeni gelen sis özelliği"

Oyunun çıkışından beri zaten 150.000'den fazla hileci oyundan banlanmıştı. Bu yeni kuralla birlikte oyunda hile yapmaya çalışan veya haksız avantaj elde etmeye çalışanlar azalır mı bilemeyiz. Ancak yine de yöneticilerin bu tip sert kararlar alması gerekiyordu. Özellikle de oyun bir e spor alanı olmaya başladığından beri oyunun popülerliği ciddi seviyede arttı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu sert kurallar oyundaki hile kullanımını azaltır mı?