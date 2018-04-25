PUBG'nin Fortnite'tan Daha İyi Olmasının 7 Nedeni

Fortnite ve PUBG her ne kadar benzer oyunlar oyunlar olsa da bu yazımızda size neden PUBG'nin daha iyi olduğunu açıklıyoruz.

Fortnite: Battle Royale, dünyada en çok oyunlardan birisi haline geldi. Bize soracak olursanız da bunun sebebini anlamak hiç de zor değil. Birçok ünlü yayıncı, Fortnite oynuyor, gençler, kız tavlamak için kullanıyor ve bazı ünivesiteler en iyi oyunculara burs vermeye başladı. Bununla birlikte Fortnite'ın bedava olması da PUBG'den çok daha fazla oynanmasına sebep oluyor. 'Player Unknown's Battlegrounds' ya da 'PUBG', Twitch'te en çok izlenen Battle Royale oyunlardan birisi ve bunu biraz da Fortnite'a borçlu. Ancak PUBG çok daha büyük oyunculara hitap ediyor ayrıca gerçekçilik ve şiddet dozajı konusunda Fortnite'dan kat ve kat iyi.

Fortnite ve PUBG'nin benzerlikleriyle birlikte avantajları ve dezavantajları var. Ve iki oyun da popülerleşmesinden bu yana alevli oyuncu tartışmalarına konu oluyor. Bu yazımızda neden PUBG oynamanız gerektiğini anlatıyoruz. İşte nedenleri:

1. Oyunun görüntüleri, mekaniği ve genel tarzı Fortnite'da görülen grafiklerle kıyaslandığında çok daha gerçekçi ve ham. Bu gerçekçilik, öteki oyunculardan kaçarken büyük bir gerginlik duymanıza sebep oluyor.

2. PUBG'deki görüntü açıları çok daha doğru ve gerçekçi. Ayrıca, PUBG'deki savaşlarda düşmanın uzun mesafede olma olasılığı daha yüksek olduğundan, karakterleri vurmak çok daha zor. Bu zorlu mekanikler, yeni başlayanlar için can sıkıcı olabilir, ancak sistem rakiplerin bir sonraki hamlelerini önceden düşünen, stratejilerini belirleyen ve öngören oyuncuları ödüllendiyor.

3. PUBG'de haritalar çok daha büyük ve gerilim dolu. PUBG haritası çok geniş olduğu için, oyuncular daha uzağa yayılabilir, bu yüzden ortalama PUBG maçı, çok daha uzun sürüyor ve gerilim daha fazla oyuncu elendikçe artıyor. 20 dakika boyunca başka bir insanla karşılaşmadığınız sayısız PUBG turu oynama ihtimaliniz çok yüksek.

4. Araçlar, hızlı bir şekilde harita üzerinden geçmek ve düşmanlardan kaçmak için harika bir yol. Her iki oyun da harita etrafında daralan bir 'daire' ye sahip, bu yüzden uzun mesafeleri hızlı bir şekilde geçmek bir zorunluluk. PUBG haritası, çok büyük olduğu için, oyuncular daire içine girebilmek için arabaları, motosikletleri ve hatta tekneleri kullanabiliyorlar. Bu araçlar, Fortnite'ta ne yazık ki yok.

5. PUBG'nin gerçekçi savaşları ve ödülleri, onu Fortnite'dan çok daha şiddetli yapıyor. Şiddeti oyuna dahil etme kararı, oyunu bir aksiyon filmi ya da korku filmine benzetebilir. PUBG'deki şiddet, oyununun çok daha tatlı olmasını ve Fortnite'tan daha olgun oyunculara hitap etmesini sağlıyor.

6. Oyun çok ciddi olduğu için, en ufak bir eğlence veya sadece birini vurmanız bile oyuncuya müthiş bir sevinç getirebilir. Örneğin, oyuncuların PUBG haritasında bulabileceği yakın dövüş silahlarından biri, bir düşmanı tek bir darbede öldüren bir kızartma tavasına olabilir. Doğal olarak, bu taktik birçok komikli YouTube videosuna da ilham kaynağı oluyor.

7. Genel olarak, PUBG daha sürükleyici ve yoğun bir deneyim sunuyor. PUBG'de becerilerinizi geliştirmek için zaman ayırırsanız Fortnite oynamak, size bisiklete binmeyi bilseniz bile dört tekerlek kullanmak gibi gelebilir.