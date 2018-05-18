PUBG'nin İptal Edilen Deathmatch Modu Geri Geldi!

Geçtiğimiz haftalarda oyun ve sunucu içi birçok hataya sebep olduğu nedeniyle iptal edilen DeathMatch modu tekrar aktif edildi.

PUBG oyuncularının yakından bileceği üzere 2 hafta öncesinde PUBG, Desert Knight adlı modunu oynanabilir kılarak 3 gün boyunca erişilebilir olacağını müjdelemişti. Fakat 50 kişilik bu deathmatch modu, sunucu bazında birçok soruna sebep olduğu için 24 saatten kısa bir sürede iptal edilmiş, PUBG oyuncularının hevesini kursağında bırakmıştı. Ekibin bu olayı takiben yaptığı açıklama ise iptalin kısa süre sonra telafi edileceği yönündeydi. Bugün bu konuda sözü tutan PUBG ekibinin bizlere oldukça güzel bir haberi var.

PUBG söz verdiği gibi deathmatch modu ile geri döndü. Desert Knight adı verilen mod, Miramar’da bulunan küçük mavi bölgenin içerisinde bizleri karşılıyor. Temel olarak puan hedefine dayanan modda, etkisiz hale getirdiğiniz (bayılttığınız) her rakip için 1 puan alırken, öldürdüğünüz her rakip oyuncu için 3 puan alıyorsunuz.

Ancak hata yapar da 10 kişilik takımınızdan 1 arkadaşınızı öldürürseniz tam 5 puan kaybediyorsunuz. Oyunun en temelinde ise hedefiniz, takımınızı diğer takım ya da takımlardan önce 200 puana ulaştırmak üzerine. Desert Knight’ı keyifli yapacak detaylardan biri de öldüğünüz için üzülmenize, oyuna tekrar girmenize gerek yok; öldüğünüz zaman 40 saniye sonra haritaya tekrar iniş yapma hakkına sahip oluyorsunuz.

Şu an için Miramar’da geçen moda dair herhangi bir şikayette bulunulmadı. PUBG ekibinin hatasından ders alarak, bizlere sorunsuz bir oyun deneyimi sunduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. İyi oyunlar.