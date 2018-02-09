PUBG’nin Mobil Oyunu Erken Erişime Açıldı

Playerunknown's Battlegrounds mobil sürümü Çin’de denenmeye başladı.

Bilgisayar ve Konsol platformlarında rekor kıran Playerunknown's Battlegrounds, mobil oyun platformunu da sallamaya geliyor. Riot Games gibi büyük oyun firmalarının haklarını elinde bulunduran Çinli firma Tencent, PUBG’nin mobil versiyonunun beta sürümünü yayınladı.

Reset Era ve Twitter'da endüstri analisti Danial Ahmad tarafından paylaşılan bilgilere göre, PUBG’nin mobil sürümünün betası Çin’de oynanmaya başladı. Ne yazıkki henüz, PUBG mobil beta sürümü sadece Çin’de yaşayan oyuncuların kullanımına açıldı.

Ayrıca Tencent, Army Attack ve Exhilarating Battlefield isimli FPS tarzında iki savaş oyunun mobil versiyonlarını da yayınladı. Her iki oyunda PUBG ile aynı mekaniklere sahip ancak amaçları ve haritaları farklı. Bunun yanı sıra PUBG mobil platformunun diğer ülkelerde de yayınlanıp yayınlanmayacağını Çinli oyuncuların tepkisi belirleyecek.

Eğer Çin’de ikamet ediyorsanız buraya tıklayarak oyunu denemeye başlayabilirsiniz. Ancak henüz diğer ülkeler için bir giriş yolu bulunmuyor. Peki, eğer Playerunknown's Battlegrounds mobile Türkiye için yayınlanırsa oynamayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyorum.