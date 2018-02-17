PUBG’nin Oyuncu Sayısı Azalmaya Başladı

SteamDB ve Steam Charts gibi sitelerin verilerine göre, PUBG oynayan aktif oyuncu sayısında büyük bir düşüş yaşandı.

Yayınlandığı günden beri ardı ardına birçok rekor kıran Playerunknown's Battlegrounds, gördüğü ilgiyi kaybetmeye başladı. Steamdeki aktif oyuncu sayısı verilerilerini tutan SteamDB ve Steam Charts sitelerinin verilerine göre, Kasım 2017’den bu yana 2.5 ile 3 milyon aralığındaki ortalama aktif oyuncu sayısı bu hafta 1.7 milyona düştü.

İşin aslına bakarsanız oyuncu sayısındaki düşüş çok daha uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Çünkü zayıf sunucular, optimizasyon sorunu, sürekli bakım ve hileciler gibi sorunlar düşünüldüğünde oyuncuların bu işkenceye bu kadar uzun bir süre katlanması beni şaşırttı. Belki de bu düşüş yayıncı firmaların aklını başına getirir ve oyuna hak ettiği desteği vermeye başlarlar.

PUBG oynarken Türkiye’deki en büyük sorunun fps olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle benzer durum sizinde başınıza gelmiştir. Yakın çatışmaya girdiğimde şarjörün yarısını sıktığım ve her yer kan olduğu halde ölüm kamerasında 2 3 mermi sıkıp canı hiç gitmemiş adama ölmek insanın sinirlerini bozuyor. Yurt dışındaki oyuncular sunucuların olduğu yerlerden dolayı bizler kadar etkilenmiyor. Ancak oyunda genel olarak büyük bir sunucu problemi bulunuyor.

Bunun yanı sıra yayıncılar hile sorununa da tam anlamıyla çözüm bulamadı. Oyunu oynamaya hala devam ediyorsanız TPP modunu tercih etmenizi öneririm. Çünkü neredeyse hiç hileli oyuncu gelmiyor. Peki, siz yaşanan sorunlar hakkında ve oyuncu sayısının düşmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?