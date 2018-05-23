PUBG'nin Seslerini Düzelten Yapımcılar, Bunu Duyurmayı Unuttu

Şu an dünyanın en popüler oyun modeli olan Battle Royale ile milyonlarca kişilik kitleyi sürüklemeye devam eden PUBG, güncellenmelerine devam ediyor.

Online kapışmaya dair her oyunda sesler çok önemlidir bildiğiniz gibi. Düşmanın sesinin ne yönden geldiğini tespit etmek, oyunun üzerine kurulduğu mekaniklerin düzgün işlemesini sağlayan detaylardan biridir.

PUBG'nin bu yönde çok büyük bir noksanlığı bulunuyordu. Oyunu kulaklık ile denediyseniz, silah seslerinin geldiği yönün sadece sağ ve sol olduğunu fark etmişsinizdir. Özellikle 7.1 oyuncu kulaklığı kullanan kişilerin hiçbir şekilde işine yaramayan bu özelliğe çözüm üretildi. Hemen aşağıda paylaşacağımız iki videodan ne demek istediğimi anlayacaksınız:

İşin ilginç tarafı, bu önemli düzeltmeyi gerçekleştiren yapımcıların bunu yama notlarına yazmayı unutmasıydı. Bugün yayınlanan yeni bir yama notuyla bu konuya değinildi: "Bazılarınızın zaten fark etmiş olduğu gibi oyundaki seslere düzeltme geldi. Yama notlarında yapılanları detaylıca yazmadığımızdan şikayet edenler var ve haklılar. Önümüzdeki dönemde buna daha çok dikkat edeceğiz."

Her ne kadar fiyakalı bir biçimde duyurulmamış olsa da PUBG'nin bu yeniliğinin oyuncuların çok hoşuna gideceğine eminiz.