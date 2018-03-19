PUBG’nin Test Sunucularına Yeni Airdrop Eklendi

İleride eklenecek ve test sunucularında denenmeye başlayan yeni Airdrop işaret tüfeğiyle çağrılıyor.

İlerleyen günlerde PUBG’ye eklenecek yeni harita, diğer haritalara oranla oldukça ufak alana sahip bir orman haritası olacak. Denizler dahil 4 x 4 km’lik alandan oluşan yeni harita beraberinde getireceği bol savaşla birlikte PUBG’nin eski günlerine dönmesine yardımcı olabilir. Test sunucularında 1 haftadır denenen yeni airdrop’lar da muhtemelen oyuna orman haritasıyla birlikte gelecek.

Oyunun Türkçe dil seçeneğinde “bakım paketi” olarak çevirilen airdrop, haritanın rast gele bölgelerine düşüyor ve içerisinde 1x özel silah barındırıyor. Bunun yanı sıra kırmızı duman saçan airdrop içerisinde oyunda zor çıkan dürbün seviye 3 kask ve çelik yelek sağlık paketi gibi şeyler yer alıyor.

Oyuna eklenen yeni airdrop sarı duman saçacak ve eskisinin verdiği eşyaların aynısını verecek. Diğerinden farkı ne diye soracak olursanız. Kırmızı airdrop’ta düşen eşyaların iki katını verecek ve nereye düşeceğini siz belirleyebileceksiniz. Sarı airdrop’ların düşeceği yeri belirlemek için oyunda rastgele yerlerde çıkacak işaret fişeklerinden birini bulmanız gerekiyor. Daha sonra bunu istediğiniz yerde havaya sıkarak eşyalarınızı alabileceksiniz.

Tek sıkıntı bu sırada rakiplerinize de, işaret fişeğiyle ben buradayım mesajını verecek olmanız. Bunun yanı sıra test sunucularında uçak havadayken ateşlerseniz size özel airdrop atmıyor ve iki oyuncu aynı anda ateşlerse sadece ilk ateşleyene airdrop geliyor. Oyuna eklenmesinin ardından her maçta yalnızca ilk ateşleyen kişiye verebilir. Ancak henüz test sunucularında bu konuyla ilgili bir limit bulunmuyor.