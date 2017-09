PUBG'nin Yapımcıları Fortnite'ın Yeni Oyununu Eleştirdi

Epic Games'in Fortnite isimli oyununa gelecek olan Battle Royal isimli ayrıca oynanabilir bedava mod, Playerunknown's Battlegrounds'un yapımcısı Bluehole tarafından "Yılın halkla ilişkiler faciası" olmakla eleştirildi.

Geçtiğimiz hafta size Epic Games'in erken erişim hayatta kalma oyunu Fortnite'ın Playerunknown's Battlegrounds(PUBG) oyununa neredeyse birebir benzer olan ve tamamen ücretsiz olacak Fortnite Battle Royale isimli oyununu tanıtmıştık. Özellikle de PUBG'nin başarısıyla birlikte yeniden gündemde olan çevrimiçi "battle royale" türü oyunlar üzerine bir hamle yapmak isteyen Epic Games yapımcıları, oyun türüne olan sevgileri yüzünden bu oyunu çıkardıklarını belirtmişlerdi.

Bluehole’un Başkan Yardımcısı, Chang Han Kim'in ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, oyunu hem oynanış hem de oynama deneyimi olarak birebir kopyalamakla suçluyor. Fornite Battle Royale, kendine özel inşa etme mekaniği dışında neredeyse Blue Hole'un yapımcılığını üstlendiği PUBG ile birebir aynı. Ancak bunu oyununun yapımcıları da dile getirmekten çekinmiyorlar. Ayrıca PUBG'nin öncesinden beri var olan H1Z1 ve Ark Survival Evolved oyununun King Of The Hill modları olmasa şu an PUBG'nin var olamayacağı da çok açık.

Açıklamayı kısaca özetleyecek olursak, PUBG'nin yapımcısı Blue Hole, Epic Games'e eğer böyle bir kopyalama yoluna gitmeye devam ederlerse yasal yola başvuracaklarını belirtmiş. Ancak kendilerinin de zaten var olan bir oyuna bir kaç fazladan özellik getirerek kopyaladıkları çok açık. Ayrıca bu basın açıklamasını yapmasalar, Fortnite bugün manşetlerde bile olmazdı gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? 26 Eylül'de çıkacak olan Fortnite Battle Royale çok mu PUBG çakması, yoksa bu oyun türünün gelişimi için önemli bir oyun mu?