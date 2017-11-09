PUBG’nin Yapımcısından Yeni Oyun

PlayerUnknown’s Battlegrounds'ın (PUBG) geliştiricisi BlueHole, Ascent: Infinite Realm adında yeni bir MMORPG türü oyun geliştirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde 20 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını duyuran PlayerUnknown’s Battlegrounds'ın, geliştiricisi BlueHole, oyundan elde ettiği gelir ile MMORPG türünde yeni bir oyun geliştirdiğini açıkladı. Oyunun adının Ascent: Infinite Realm olduğu belirtildi. Oyunun Orta Çağ'da geçeceği ve içerisinde uçan gemi savaşları gibi steampunk bir hava olacağı öğrenildi.

Ayrıca BlueHole'un PUBG'yi geliştirme süreci de sürüyor. Oyunun 1.0 sürümünün Aralık ayında yayınlanacağı planlanırken satış rakamlarına bakılıdğında Steam'deki liderliğini de sürdürmeye devam ediyor.

Diğer yandan oyunun fragmanına baktığımızda her türlü uçan araç ve fantastik yaratıklar görülebiliyor. Oyunun kapalı beta sürümünün 2018 yılının ilk yarısında geleceği duyuruldu. Ne düşünüyorsunuz sizce nasıl olacak?