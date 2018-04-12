PUBG’nin Yaratıcısı Oyunu En Az 20 Yıl Daha Destekleyecek

Yaratıcısı Brendan Greene PUBG’yi önümüzdeki 20 yıl boyunca destekleme planlarının bulunduğunu açıkladı.

Bafta ödüllerinde katılan oyun geliştiricisi Greene mikrofonların karşısına geçerek gözde Battle Royale oyunu Playerunknown's Battlegrounds hakkındaki sorulan soruları yanıtladı. Brandan Greene milyonları peşinden sürükleyen Battle Royale oyununa verdiği desteği kısa bir zaman içerisinde çekmeyi düşünmüyor. Bunun yerine uzun zaman boyunca destek verme planları bulunuyor.

Röpörtaj sırasında konuşan uyun geliştiricisi, “Biz gerçekten uzun zaman boyunca bu oyuna destek vermeyi planlıyoruz. Yeni oluşturacağımız oyun modları ve espor platformlarıyla PUBG’yi daha ilgi çekici hale getireceğiz ve önümüzdeki 20 yıl boyunca bunu sürdüreceğiz.” dedi.

Tropik ada haritasının denemelerde ikinci turunun 17 nisanda başlayacağına değinen Greene, daha sonra sunacakları Adriyatik Denizi yakınlarında olacak 8x8 haritanın da müjdesini verdi. Oyuna ekledikleri deathmatch, savaş ve yalnızca pompalı silahlar gibi modların devamının geleceğine değinen Greene, tek kişilik hikaye modununda ekleneceğini duyurdu.

Battle Royale oyunlar başlangıçta çok zevkli olsa da, gelecek açısından bakıldığında bir süre sonra oldukça sıkıcı bir hal alabiliyor. Bu nedenle PUBG’nin ilgi çekiciliğini korumak farklı oyunlara göre biraz daha zor. Bunu başarmak için çok büyük bir çaba sarf etmeleri gerekse de ardı ardına rekorları alt üst eden bir oyunun bu çabayı hakkettiğini düşünüyorum.