PUBG'nin PC'deki Stabil Sürümü İçin İlk Güncelleme Yolda!

Playerunknown's Battlegrounds’un bilgisayar için yapılacak güncellemesiyle, video destekli oyuncu raporlama sistemi ve yeni kasalar eklenecek.

Geçtiğimiz ay 1.0 ile erken erişim sürümünden çıkan PUBG, bilgisayar için ilk stabil sürüm güncellemesini alacak. PUBG'e gelen en büyük yeni özelliklerden birinin, video destekli oyuncu raporlama sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Hile yapan kişileri tamamen oyunun bünyesinden silmeyi kafasına koyan PUBG Corp, video destekli oyuncu raporlama sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada ‘’Oyundan zevk almanıza engel olan oyuncuların azalması için rapor aracını kullanmayı ihmal etmeyin.’’ diyerek diğer oyuncuları beraber çalışmaya teşvik etti.

Ayrıca, güncelleştirmeyle birlikte Desperado ve Motorcu giysilerini içeren yeni kasalar oyuna eklenecek. Oyuna eklenen yeni kasaların değeri test serverlarında 100.000 BP olarak belirlendi. Bununla birlikte PUBG Corp, test serverindaki kasaların deneme amaçlı olduğunu ve gerçek hesaplara aktarılamayacağını da duyurdu. Kasaların içerisindeki eşyaların düşme oranının ve değerlerinin istikrarlı olduğu kararına varıldıktan sonra PUBG serverlarına eklenecek.

Bu iki önemli gelişmenin yanı sıra yeni güncellemeyle çöl haritasındaki boş alanlara saklanılması için nesneler eklenilecek. Eski harita ile karşılaştırıldığında, çöl haritasında oldukça fazla boş alan bulunuyor ve bu durum son 10’a kalındığında "tavuk parası" için şansın oldukça öne çıkmasına neden oluyor. Ayrıca PUBG’deki enerji içeceği tasarımları da değiştirildi. Tüm yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz. Peki, sizce çöl haritasına eklenen nesneler ve yeni rapor sistemi sonrasında oyunun kalitesi artacak mı?