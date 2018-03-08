PUBG’nin Yeni Hile Güncellemesi Rastgele Oyuncuları Banlıyor!

Bugün yapılan güncelleme oluşan bir hata sonucu bazı suçsuz oyuncuların da engellenmesine neden oldu.

Yeni yayınlanan güncellemede özel hile düzenlemesi dışında birçok yenilik de yapıldı. Artık PlayerUnknown's Battlegrounds oyuncuları, ateş ettikleri oyuncunun arkasındaki rakipleri de aynı anda vurabilecekler. Kısaca açıklamak gerekirse mermiler ateş edilen rakibi delip geçecek. Bunun dışında güncellemeyle birlikte oyun içi arkadaşlık sistemi ve ana menüde sesli sohbet özellikleri de getirildi. Son olarak oyun içerisinde görme şansımın olmadığı bir yeni araç eklendiği de söyleniyor.

Bu değişikliklerin yanı sıra hile konusunda da yeni bir güncelleme yapıldı. Ancak yeni hile güncellemesi PUBG'nin resmi twitter hesabı üzerinden yapılan şikayetlere göre bazı suçsuz oyuncuların da engellenmesine neden oldu. Daha sonra yapımcılar tarafından yapılan açıklamaya göre yanlışlıkla hesapları yasaklanan kullanıcıların düzeltildiği duyuruldu. Ama bir çok oyuncu hala hesaplarının hiç bir şey yapmadıkları halde yasaklandığını iddia ediyor.

Objektif bir açıdan bakıldığında yaşanan bu durum hile kullanan kişilerin hesaplarını geri almak konusunda son çırpınışları olabilir. Ancak suçsuz olduğunuz halde hesabınızın kapatıldığını düşünün, bu durum çok sinir bozucu olabilir. Yalnızca ocak ayında bir milyondan fazla hesabın engellendiğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle umarım PUBG yapımcıları hangilerinin gerçekten hile kullandığını tespit etme konusunda yeterlilik gösterebilirler.