PUBG'ye gelen yeni bir güncellemeyle, mavi alan daralmalarının hızı ve hasar seviyesi artacak. Bu da oyuncuları, daha taktiksel bir oyunun beklediği anlamına geliyor.

PlayerUnknown's Battleground son yıllarda en çok sevilen oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Oyuncuların ilgisini sık sık getirdikleri yeni oyun modları, haritalar ve silahlarla sürekli taze tutmayı başaran PUBG, oyunseverlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds da getirilen son yamada mavi çemberin günden güne daralma süresini ve hızını ince ayarlar yaparak oyuncuları daha ilginç hayatta kalma senaryolarıyla karşı karşıya bırakıyor. Yaptığı değişiklikle birlikte mavi çizginin dışında kalan oyuncuların çember içerisine girme kararlarını daha hızlı vermesini sağlıyor. Bugünkü güncelleme, oyunun ilk birkaç dakikasında mavi çemberin daha hızlı daralmasına, çember dışında kalan oyuncuların da daha erken sürelerde elenmesine neden oluyor. Eğer iyi bir loot yapmamışsanız ve çevrenizde araç yoksa oyun sizler için gerilimli ve heyecanlı olan oyun tansiyonunu arttırarak sizin için farklı senaryolar ortaya koyuyor.

Mavi çemberin hızının ve hasarının artması oyun içerisinde banyoda saklanan oyuncuların artık daha açık yerleri tercih etmesini ve yakın çevresinde bir araca ihtiyaç duymasını sağlıyor. Bu oyun değişikliği oyuncuların stratejilerini değiştirmesi yönünde büyük bir etki yapıyor. Eski oyun düzeninde oyuncular daha sakin, zaman zaman monoton olan oyun düzeninde oynarken artık daha aksiyonlu ve hızlı oyun deneyimi yaşıyor.