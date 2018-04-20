PUBG'nin Yeni Oyun Modu Metal Rain, Bu Hafta Sonu Başlıyor

PlayerUnknown Battleground, Pc için yeni bir etkinlik modu başlattı. Metal Rain adlı oyun modu, kısıtlı bir süre boyunca devam edecek.

PUBG geliştiricileri bugün itibariyle yeni bir etkinlik moduna start verdi. Geliştirici PUBG Corp., sadece sınırlı bir süre için popüler battle royale modunda mevcut olacak Metal Rain adlı yeni bir mod başlattı.

Metal Rain, PUBG'nin orijinal haritası Erangel'de bulunan sekiz kişilik bir takım modu. Metal Rain, 8 oyuncudan oluşan 12 takıma bölünmüş, 96 oyuncuya kadar oynanabilir. Bir takım kurmak için en fazla yedi arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Ayrıca, sekiz kişilik bir ekiple oynamayı tercih ederseniz otomatik eşleştirmeyi devre dışı da bırakabilirsiniz.

Ayrıca PUBG Corp., geçtiğimiz günlerde bu oyun için bir harita seçim özelliği üzerinde çalıştığını da duyurdu. Bu özellik 'yakında' test sunucusunda kullanıma sunulacak ve oyunculara oyun başlatırken Erangel veya Miramar'da oynamayı seçme şansı verecek. Eğer oyuncu her iki haritayı da seçerse, o zaman oyun haritalar arasında rastgele bir seçim yapacak.

Şirket, bu haftanın başlarında geliştirmekte olduğu üçüncü harita olan kod adı: Savage ile ilgili bazı detayları da açıkladı. Savage, PUBG'ın diğer iki haritasından çok daha küçük olduğu için 8x8 değil 4x4. Haritanın bir başka ayırt edici özelliği de bir yeraltı mağara sistemine sahip olacak olması.

Oyun yaratıcısı Brendan Greene, PUBG'nin gelecekte daha fazla 4x4 belki de daha büyük haritalarla güncellenebileceğini de sözlerine ekledi. Metal Rain adlı yeni mod, sadece haftasonu boyunca geçerli oluyor. Yeni oyun modunun tam tarihi ise 22 Nisan Pazar günü saat 23.00.