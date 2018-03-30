PUBG’nin Tropikal Ada Haritası Önümüzdeki Hafta Denenecek

Eski haritalarının dörtte biri boyutundaki yeni tropik PUBG haritası, 2 Nisan Pazartesi günü denenmeye başlayacak.

Daha önce Oyun Geliştiricileri Konferansı 2018’de Player Unknown Battleground’a eklenecek yeni harita duyurulmuştu. PUBG’nin yeni tropik haritası, denizler dahil 4 x 4 olacak şekilde 16 kilometre karelik bir alandan oluşuyor. 8 x 8 haritaların olduğu düşünülürse yeni haritanın denizler dahil çeyreği kadar olacağını söyleyebiliriz.

Ufak boyutu ve kalabalık oyuncu sayısı nedeniyle zevkli savaşlara ev sahipliği yapacak Tropikal Ada Haritası, 2 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da test sunucularında denenmeye başlayacak ve deneme süreci 5 Nisan Perşembe gününe kadar devam edecek. Test aşaması tüm oyunculara açılmayacak, sınırlı bir test olacak. Bu nedenle yeni haritayı ilk oynayanlardan biri olmak için Steam üzerinden kayıt yaptırmanız gerekiyor.

Geliştirici PUBG Corp, pazartesi günü test aşaması ve kayıtla ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını duyurdu. Muhtemelen daha önce test aşamasında bulunmuş ve geri bildirimleriyle destek olmuş oyunculara öncelik verecekler. Yeni haritayı merak eden bizlerse test sunucusunda denenmeye başlamasının ardından en azından Twitch ve Youtube gibi platformlarda daha fazlasını öğrenebileceğiz.