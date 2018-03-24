PUBG’nin Yeni Tropikal Ada Haritası Denenmeye Başlayacak

Eski haritalarının 4'te biri boyutundaki yeni tropik PUBG haritası, Nisan Ayında test sunucularında denenmeye başlayacak.

Oyun Geliştiricileri Konferansı 2018’de Player Unknown Battleground’a ekleyecekleri bir sonraki haritanın Tropikal bir ada olacağını duyurmuştu. PUBG’nin yeni tropik haritası 4 x 4 olacak şekilde 16 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor. 8 x 8 haritaların 64 kilometrekarelik alanına kıyasla oldukça ufak olacak harita, 100 kişinin oyuna girmesiyle oldukça zevkli savaşlara ev sahipliği yapacak.

Nisan ayında test sunucularında denenmeye başlayacak tropikal ada haritası, benim gibi erken savaşmayı seven oyuncuların büyük beğenisini toplayacağa benziyor. Try hard yada eşya toplamak için oyuna girenlerse denize atlamayı deneyebilirler.

Haritanın geliştiricisi Greene, yeni haritanın kendine özgü bir güneydoğu Asya havasına sahip bir tasarımı olduğuna değindi. Yukarıdaki videodan göreceğiniz üzere ilk haritayı andıran tropik ada haritası, tahminimce test sunucularında 1-2 hafta denenmesinin ardından oyuna eklenecektir. Ayrıca Greene bu yıl içerisinde yayınlayacağı 8x8’lik harita üzerinde çalışmaya başladı, ancak konuyla ilgili bir ayrıntı vermedi. Son olarak elimize ulaşan haberler arasında PUBG’nin gelecekteki güncellemelerde gerçek dünya efektleri alacağı bulunuyor.