PUBG, Oyuna Giriş Ekranında Radikal Değişiklikler Yapıyor

PUBG, oyuna giriş sırasında tüm oyuncuların aynı anda hazır olması için bir bekleme alanı sunuyor. Bu alan, sunuculara çok fazla yükleme yapıldığı için değiştirilecek.

PUBG oynayanlar bilirler, maç başlamadan önce bir alana bütün oyuncular bırakılır ve burada tüm oyuncuların hazır olması beklenir. Genelde 1 dakika civarında süren bu bekleme sırasında masalarda bulunan silahları alıp insanlar birbirlerine sıkarlar, eğlenirler. Bekleme açısından güzel olarak gözüken bu ekran, PUBG’ye göre pek eğlenceli değilmiş. Oyuna gelen son güncelleme ile birlikte, oyuncuların aynı yerde toplanmasını önlemek için birden fazla alan bulunacak.

Normalde 100 kişinin tek bir yerde olması sunuculara acı dolu anlar yaşatıyormuş. PUBG Corp da bu soruna bir dur demek için çareyi insanları ayırmakta buldu. Aynı şekilde sunucuyu yormamak için “Ada” haritasının başlangıç noktasında bulunan silahlar da kaldırıldı. Onlarca silahtan çıkan mermilerin her biri PUBG sunucularının canını okuduğu için bundan sonra daha sade bir bekleme ekranı göreceğiz.

Yeni yama ile birlikte maç öncesinde başlangıç yerlerine yayılıyoruz, eskiden tüm oyuncular tek bir noktada maçı beklemeye koyuluyorlardı. Steam Topluluğu'nda yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi: “Küçük bir bölgedeki birden fazla oyuncunun birbirleriyle etkileşime girmeleri, sunucular üzerinde çok büyük bir etkiye sahipti. Bunu çözmek için, oyuncuların maç başlangıcından önce toplandıkları birden fazla alan sunmaya karar verdik. Sonuç olarak hem sunucular hem de oyuncular daha çok memnun olacak.“

Yazının devamında 100 kişinin bir arada olduğu uçak konusunda da bazı gelişmeler olduğu ve “ek değişikliklerin” geleceği açıklandı. PUBG Corp, bunların dışında bir anti-hile üzerinde de çalışıyor. Şu anda bile yakalanan binlerce insanın banlandığını göz önüne alırsak, yeni anti-hile ile birlikte oyunda bulunan hilelerin kökünün kazınması bekleniyor.