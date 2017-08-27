PUBG, Oyuncu Sayısında Dota 2'yi Geçerek Birinci Oldu!

Son derece popüler shooter oyunu PUBG, aşırı hızlı yükselişiyle birlikte bekleneni gerçekleştirdi ve Steam'de anlık oyuncu sayısına göre birinci sıraya yükseldi.

Çılgın bir atılımın içinde olan PUBG artık herkes tarafından biliniyor. Erken erişim düzeyindeyken çılgın satış rakamlarına ulaşan PUBG sürekli olarak yeni oyuncuları da kendisine çekiyor.

Bir aydan kısa bir sürede 500 binden fazla oyuncuyla CS:GO'yu geride bırakan PUBG, bu haftanın başında resmi olarak toplam 8 milyon kopya satışına ulaştı. Bu kadar popülaritenin arkasından beklenen sonunda gerçek oldu; PUBG Steam'in kralı Dota 2'yi geçerek 1 milyona doğru ilerleyen anlık oyuncu sayısıyla birinci sıraya yerleşti.

Dota 2'nin çoğu zaman bir milyon oyuncunun üzerine çıktığı hepimizin bildiği bir gerçek. PUBG bulunduğu yerden kısa sürede inecek gibi görünüyor ancak yine de yapımcıları için büyük bir başarı, liderlik liderliktir.