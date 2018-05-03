Rusya'da PUBG fanatiği 15 yaşındaki bir genç, insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ettiği için 21 yaşında bir üniversite öğrencisi kızı öldürdü.

Rusya’da gündem, son ayların en popüler oyunu olan PlayerUnknown’s Battlegrounds olmuş durumda. Konu ise kendini PUBG’ye fazla kaptıran bir gencin, insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ederek henüz 21 yaşında olan üniversite öğrencisi Daria Evdokimova’yı öldürmesi.

Kulağa kötü bir film senaryosu gibi gelen olayda Alexey M. adındaki 15 yaşındaki genç, önceden gözüne kestirdiği Daria Evdokimova’yı bir ATM’den para çektikten sonra bıçaklayarak öldürdü ve 30 bin ruble parasını da çalarak olay yerinden hızla kaçtı.

Rus emniyet güçleri ise kameralardan kimliğini tespit ettikleri gencin yerini akıllı telefon sinyalinden kısa süre içinde buldu. Zanlı Alexey M. sanki hiçbir suçu yokmuş gibi bilgisayarının başında PUBG oynarken yakalandı.

Rus basınında yer alan haberlere göre Alexey M.’nin Daria Evdokimova’yı öldürme nedeni, severek oynadığı PUBG’den etkilenerek insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak etmesi. Burada suçlu olarak PUBG'yi göstermek, elbette doğru değil. Çocuklarına şiddetin sonuçlarını öğretmemiş olan ebeveynleri, muhtemelen gencin geri kalan ömrünü büyük bir vicdan azabıyla geçirmelerine sebep oldular.