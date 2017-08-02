PUBG, Steam Tarihinde İlk 3'e Girdi

PUBG, Steam tarihini en yüksek eş zamanlı oyuncu sıralamasında Fallout 4'ü geçerek 3. sıraya yerleşti.

Canlı yayın platformlarını kasıp kavuran PlayerUnkown's Battlegrounds başka bir söylenişle PUBG, Fallout 4 gibi bir oyunu arkasında bırakarak Steam eş zamanlı en çok oyuncu sayısına sahip üçüncü oyun olma başarasını yakaladı.Bu zamanlar Twitch'te en fazla izlenen yayınların içeriği tartışmasız PUBG diyebiliriz. 23 Mart 2017 tarihinde Steam'de erken erişime açılan PUBG, çıktığı ilk 3 günde yapımcılarına 11 milyon dolar kazandırmıştı.Hayatta kalma oyunlarından biri olan PUBG, H1Z1 ve Arma serileriyle benzerlikler taşıyor.

PUBG, henüz erken erişim oyunu ve Fallout serisinin efsane oyunlarından biri olan Fallout 4'ü geçerek Steam eş zamanlı en çok oyuncu sayısına sahip oyunlar içerisinde ilk üç oyundan bir tanesi. Bu durum Steam'e aylar önce yüklenen bir oyun için ulaşılması oldukça zor. Bu nedenle tüm herkesi şaşırtıyor.

PlayerUnkown's Battlegrounds, böyle devam ederse Steam eş zamanlı en çok oyuncu sayısına sahip birinci ve ikinci oyunlar olan CS:GO ve DOTA 2'nin tahtını elinden alabilir.