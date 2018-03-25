PUBG ve Fornite, PornHub'da En Çok Arananlar Listesine Girdi!

'Battle Royale' temalı oyunların alıp başını gitmesinden sonra, bu oyunlara dair aramaların gerçekleştiği mecralar da enteresanlaşmaya başladı.

Battle Royale temasının tohumlarını atan, buna karşın pek de başarılı olamayan H1Z1'den sonra, PUBG adeta bir patlama yaratmayı başarmıştı. Bununla birlikte temelde bu temada bir oyun olmamasına karşın, getirdiği yeni modla oyun dünyasının gündemine oturmayı başaran Fortnite ile birlikte neredeyse her yerde bu tür konuşulur oldu.

Tabi oyun dünyasının her alanında konuşulması oldukça normal; buna karşın bu oyunların yapımcılarının dahi PornHub gibi, konuyla tamamen alakasız bir sitede bu kadar çok aratılmasına şaşırmış olmalılar. Yayınlanan grafiğe göre, 2017'nin Eylül ayında Fortnite için 'Battle Royale' modunun yayınlanmasından bugüne değin, PornHub'da 'Fortnite' ismini aratanların sayısı bu güne değin %824 oranında bir artış göstermiş.

Battle Royale modunun yanına, ay içerisinde Twitch yayıncısı ‘Ninja’ ve Drake'in canlı yayında oyunu oynamasının da bu artışta büyük bir rol sahibi olduğu düşünülüyor. İstatistiklere biraz daha bakarsak, site çapında 'Pokemon' aramasının da sıkça yapıldığı ve Fortnite aramasını gerçekleştiren erkeklerin, kadınlara oranının %136 oranında daha fazla olduğu açıklanmış. Son olarak, dünya genelinde 'Fortnite' aramasının en çok gerçekleştirildiği ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyormuş.