PUBG ve Fortnite Gerçek Dünyada Kozlarını Paylaşırsa

Youtuber Nukazooka tarafından dün yayınlanan bir parodi videosunda, bu iki oyun aynı dünya üstünde birbirleriyle kapışırken bizlere de ekranlarımız başında eğlenceli dakikalar vadediyor.

Bugünlerde büyük bir kesim tarafından kabul göreceği üzere, oyun dediğimiz vakit aklımıza iki ezeli rakip geliyor: PUBG ve Fortnite. Temel olarak Fortnite, PUBG’den esinlenen, oyunun aksiyon mekaniklerini daha üste taşıyan bir muadil olarak piyasaya sürülse de PUBG’nin realistik yapısı ve stratejiye dayalı oyun planı bu ikilinin benzer ama aslında çok farklı özellikler barındıran iki farklı oyun olmasına yol açıyor.

Hangisi daha iyidir gibi bir konuya tabii ki girmeyeceğiz zira burada işin içine zevkler dahil oluyor. Fakat bu konuyu müthiş bir video ile gözlemle şansı bulacağız, ünlü bir Youtuber olan Nukazooka, bizi iki oyuna dair karşılaştırmaları betimsel olarak yapmaktan kurtararak son derece eğlenceli bir videoya imza attı.

Video temel olarak PUBG evreni ve Fortnite evrenini gerçek dünyaya taşıyarak birbirleri ile mücadele etmesini konu alıyor. Bu cümlenin karışık gelebileceğinin farkındayız o yüzden sizi bu eğlenceli video ile bir an önce başbaşa bırakmak istiyoruz, iyi seyirler.

Sizce kazanan kim ve siz Webtekno takipçileri ülkemizde de buna benzer çalışmalara rastlıyor musunuz, ister miydiniz?