PUBG, Xbox One’da 4 Milyon Oyuncuya Ulaştı

PUBG Corp yaptığı açıklamada Xbox One oyuncu sayısının 4 milyonun üzerine çıkması nedeniyle oyunculara hediye vereceğini duyurdu.

Blue Hole, PUBG Corp ve Tencent gibi büyük firmaların birlikte çalışmasıyla tasarlanan Battle Royale ve FPP tarzındaki Playerunknown's Battlegrounds oyunu Xbox One’da yayınlandığında büyük ses getirdi. Hatta 1 ay olmadan 3 milyon oyuncuya ulaşan PUBG bu alanda yine yeni bir rekorun sahibi oldu.

4 milyon oyuncuya ulaşmalarını kutlamak isteyen geliştiriciler, oyunu satın alan ve Ocak ayının sonuna kadar giriş yapan oyunculara ücretsiz 30 bin BP değerinde yağma kasası almak için kullandığımız puanlardan hediye edeceğini açıkladı. 31 Ocak saat 24:00 dan önce karakter yaratan herkes, bu bonuslara Şubat ayında sahip olacak.

PUBG’nin başarılı olduğu tek platform Xbox One değil hepinizin bildiği gibi Steam’de de rekorlara koşan PUBG, 18.5 milyon oyuncuya ulaşarak önemli bir rekor kırdı. Oyunun popülaritesi arttıkça PUBG Corp, hileleri düzgün bir şekilde çözmeye başladı. Ayrıca bilgisayarda oynarken herkesin aynı yerde başlamasının kopmaya neden olduğunu fark eden firma çözümü, başlangıç ekranında oyuncuları haritanın farklı bölümlerine dağıtmakta ve silahların tamamını kaldırmakta bulmuştu.