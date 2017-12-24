Xbox One İçin Yeni Bir PUBG Güncellemesi Yolda

2018 yılının başlarında "Playerunknown's Battlegrounds"a Xbox One için hataları ayıklayan bir güncelleme geliyor.

Xbox One deneme sürümünün yayınlanmasının ardından büyük ses getiren PlayerUnknown’s Battlegrounds, oyun içi hataları ayıklayan bir güncelleme yayınlanacak. PUBG ekibinin forum mesajına göre; yayınlanacak yeni sürümde, oyun kalitesi düzeltmeleri, kararlılık sorunları, silah geri tepmesi, çarpışma düzeltmeleri ve daha fazlası üzerinde durulacak. PUBG Xbox One sürümünü 135 TL karşılığında kutulu olarak veya 118 TL'ye dijital olarak satın alabilirsiniz.

Xbox One'ın tam yama notları aşağıdaki gibi;

Performans iyileştirmesi yapıldı.

Genel hassasiyet seçeneği için ayar aralığı genişletildi.

Silah geri tepmesi azaldı.

Ekip kullanıcı arayüzü artık sesli sohbet durumunu doğru şekilde gösterecek.

Ek Yerelleştirme güncelleştirmeleri yapıldı.

Bir öğeyi envanterinden kullanırken ölen bir hedefi seyrederken, döküm çubuğu kullanıcı arayüzünün ekranda kalacağı bir sorun düzeltildi.

Playerunknown's Battlegrounds'un Xbox One için olan versiyonunu elde etmek için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Bilgisayar konusunda büyük bir başarı elde eden PlayerUnknown’s Battlegrounds, bunu konsolda da sürdürmeye niyetli ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Peki, sizce PUBG bilgisayarda kırdığı rekorları konsol alanında da tekrarlayabilecek mi?