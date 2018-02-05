PUBG, Eşi Benzeri Görülmemiş Kadar Çok Kişiyi Banladı

BattlEye tarafından duyurulan açıklamaya göre Ocak ayında PUBG oyunundan 1 milyondan fazla kişi banlandı. Bu sayı veya bu sayıya yakın bir rakam daha önce hiçbir oyunda görülmemişti.

2017’de hile yaptığı gerekçesiyle 1.5 milyondan fazla oyuncunun banlandığını duyuran PUBG, kolay kolay aşılamayacak yepyeni bir rekor kırdı. 30 milyondan fazla oyuncuyla günümüzün en popüler oyunu olan PUBG, Ocak 2018’de tam tamına 1.044.000 kişiyi banladığını duyurdu.

Kısa süre önce oyuna bir güncelleme gelmiş ve bu güncelleme ile birlikte BattlEye anti hile sistemi getirilmişti. Gelen bu yeni güvenlik adımı işini yapmış gibi duruyor, çünkü yalnızca 1 ay içerisinde 1 milyon oyuncu banlanmış durumda. Geçtiğimiz gün biri 5 GB, diğeri de 1.6 GB olacak şekilde 2 güncelleme gelmiş, oyun içinde yapılan değişikliklerle birlikte hilecilere karşı önlem almak için hile yazılımı kurulmuştu.

Anti-hile yazılımı BattlEye, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla PUBG’de 1 milyon 44 bin insanın banlandığı duyurdu. Hile yazılımlarını ve haliyle hilecileri hazırlıksız yakalayan PUBG Corp, bu sürede yeni hilecileri banlamaya devam ediyor. PUBG oynayan birisi olarak hilecilerin bu şekilde temizlendiğini görmek beni fazlasıyla sevindiriyor. Eğer siz de öldüğünüzde, sizi öldüren kişinin bir hileci adayı olduğunu düşünüyorsanız, “Report” kısmından hangi hileyi kullandığını düşünüyorsanız bildirebilirsiniz. Birden fazla hile çeşidi var, bunlar arasında en ünlüleri wall ve aim hack olarak biliniyor.

Diğer Firmalar Örnek Almalı

Günümüzün en popüler oyunu PUBG olmasına rağmen, tek hile içeren oyun o değil. PUBG daha olmadığı zamanlar CS:GO’nun liderliğindeki süreçte de hile vardı ve Valve bu konuda hemen hemen hiçbir şey yapmıyordu. Bu yüzden PUBG Corp’u burada bir kez daha tebrik ediyorum. İlk günden beri sürekli hileyle savaşan bir şirket oldular. Umarım bu savaş, ilerleyen dönemde PUBG Corp’un liderliği ile tamamlanır.