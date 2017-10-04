PUBG'ye Alternatif Olarak Oynayabileceğiniz 6 Ücretsiz Oyun!

Son günlerin en popüler oyunlarından birisi olan PUBG'ye alternatif olacak 6 ücretsiz oyun listeledik. Battle Royale tarzına hitap eden bu oyunlara şans vermenizi öneriyoruz.

Oyun sektörünün en yeni ve popüler türü hayatta kalma oyunları oluyor. Ark Survival Evolved, H1Z1, DayZ gibi oyunlarla ön plana çıkan bu tür, PlayerUnknown Battlegrounds’ın piyasaya çıkması ile birlikte iyiden iyiye popülerleşti. Hayatta kalma oyunları daha çok Battle Royale’a çevrilmiş olsa da özü hala emin adımlarla ilerliyor. Bugün sizlere PUBG gibi oynayabileceğiniz ücretsiz hayatta kalma oyunlarını listeleyeceğiz.

Bu oyunlar arasından başarılı bulduklarınızı indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

İsminden de anlaşılacağı gibi tek bir adamın zafere ulaşabileceği sağlam bir oyunla karşınızdayız. Steam’de tamamen ücretsiz olarak satılan oyun, battle royale isminin tüm özelliklerini almış durumda. Eğer bu tarz oyunlar için para vermek istemiyorsanız, Last Man Standing güzel bir tercih olacaktır.

Birden fazla oyun modu ile pek çok seçenek sunan Infestation, arkadaşlarınızla bir klan olarak açık dünyayı yağmalamanıza ve herkesin arasında en güçlüsü olduğunuzu göstermenize olanak tanıyor. Gelen güncellemeler sayesinde sürekli yeni içeriğe ulaşabilir ve uzun süre sıkılmadan bu oyunu oynayabilirsiniz.

Yeni çıkmasına rağmen PUBG’nin en büyük rakibi olarak ilan edilen Fortnite, Epic Games gibi başarılı bir stüdyonun elinden çıktığı için oyuncuları fazlasıyla cezbediyor. Başarılı grafikleri ve 100 oyuncuya kadar çıkabilen battle royale modu ile oyunu son derece eğlenceli bir atmosferde oynayacaksınız.

Steam’in en popüler oyunlarından olan Unterned, zombi temalı oyun sevenler için gayet hoş bir oyun. Ekip kurarak kaynak toplayabilecek ve yeni ögeler yaratabileceğiniz oyunda, PUBG’ye benzer bir savaş sistemi de bulunuyor.

Şu anda alfa aşamasında olan oyun, periyodik olarak testlere sokuluyor. Açlık oyunları ve Battle Royale akımından etkilenen bir başka iddialı oyun olan Islands of Nyne, yakın gelecekte karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu oyunu oynamak istiyorsanız web sayfasına giderek bir sonraki alfa testi için anahtar bulmaya çalışabilirsiniz.

Burada kimseye Minecraft'ı anlatmamıza gerek yoktur. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan Minecraft’ın Hunger Games sunucuları de benzer savaş mekanikleri sunuyor.

Ark Survival Evolved’in ücretsiz kardeşi olan oyun, açlık oyunları tarzını gerçeğe dönüştürmek isteyen oyunların en popülerlerinden birisi oldu. Dinozorların olduğu bir dönemde belirli bir sürede güçlenmeli ve diğer oyuncuları öldürerek galip gelmelisiniz. Binlerce saat Ark Survival Evolved oynamış birisi olarak bu oyunu “editörün seçimi” olarak nitelendiriyorum. Oyunu oynamak için öncelikle Ark Survival Evolved'a sahip olmanız gerekiyor olabilir.