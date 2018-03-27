PUBG’ye CS:GO Benzeri Silah Skinleri Geldi, Pazar Alevlendi!

PUBG, CS:GO’da olduğu gibi silahlara skin getirdi. 2 yeni kasayla birlikte sunulan yeni silah skinleri, oyuncuların Steam pazarına akın etmesini sağladı.

Son dönemin Fortnite ile birlikte en çok oynanan oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds’a bir süredir beklenen güncelleme geldi. CS:GO’nun en önemli gelir kaynağı olan silah skinlerini oyuna ekleyen PUBG, bununla birlikte iki yeni kasa getirerek Steam pazarını yeniden alevlendirdi.

PUBG yapımcılarının aldığı bu sürpriz karar doğrultusunda bundan sonra yalnızca üzerimizdeki kıyafetlerimizi değil, silahlarımızı da özel skinlerle süsleyebileceğiz. Triumph ve Raider isimli kasalardan düşecek yeni skinler, oyuncuların özel ilgisiyle karşılaştı. Türkiye saatiyle gece 03.00’te aktif olan bu yeni güncellemenin boyutu ise 1.9 GB. İndirmeyi tamamladığınızda oyuna girerek oyuna eklenen yeni kasalar ve silahlar için geliştirilmiş skinlere ulaşabilirsiniz.

Triumph ve Raider Kasaları

Bu iki kasa arasındaki en temel fark, birinin açılırken 2.5 dolar değerindeki “Early Bird Key” isimli anahtar istemesi, diğerinin ise istememesi. Raider sandığı açılırken herhangi bir anahtar talep etmiyorken, Triumph sandığını açmak için anahtara ihtiyacınız var.

Bölge Kilitleme Sistemi

Oyuna eklenen yeni skinlerle beraber, bölge kilitleme özelliği de geldi. Bundan sonra bulunduğunuz bölgeye göre tek bir sunucuya girebileceksiniz. Yani keyfinize göre Kuzey Amerika sunucusuna gitmek yok. Bizim ülkemize en yakın sunucu olan EU sunucusunda oynamaya devam edeceğiz. Farklı sunucuya girmek için yalnızca o sunucu bölgesinde yaşayan bir takım arkadaşınız varsa, onunla birlikte girebilirsiniz. Bu yeni sistemin hile ve lag sorununa bir çözüm olması bekleniyor. Özellikle Asya sunucularındaki insanlar, kullandıkları hilelerle tüm sunucuları birbirine katıyordu.

CS:GO Eriyor

Instagram’ın Snapchat’i özümsemesi gibi PUBG de kullanıcıların beğendiği CS:GO özelliklerini oyuna ekliyor. Bu durum karşısında her geçen gün oyuncu kaybetmeye devam eden CS:GO ise bir cevap veremiyor. Valve’un PUBG pazarından da çok sağlam para kazandığı düşünülürse, bu sorunu çok fazla taktıklarını düşünmüyorum.

Triumph Kasasında Skin Düşme Oranları

Desert Digital - R45: 15%

Rugged (Orange) - UMP9: 15%

Rugged (Orange) - SCAR-L: 10%

Rugged (Orange) - M416: 10%

Rugged (Orange) - AKM: 10%

Rugged (Orange) - Kar98k: 10%

Gold Plate - Win94: 5%

Trifecta - P92: 5%

Desert Digital - Mini14: 4.5%

Trifecta - Micro UZI: 4.5%

Gold Plate - Sawed-Off: 4.5%

Desert Digital - Kar98k: 2.5%

Trifecta - SCAR-L: 1.3%

Desert Digital - M416: 1.3%

Gold Plate - SKS: 0.6%

Glory - UMP9: 0.32%

Gold Plate - S12K: 0.32%

Glory - AKM: 0.16%

Raider Kasasında Skin Düşme Oranları