PUBG’ye Gelen Özellik Diğer Oyunların Seyrini Değiştirebilir

1.0 sürümüyle birlikte gelen Minkonet, diğer oyunlara da örnek teşkil ediyor.

Öncelikle Minkonet’ten bahsetmek gerekirse, içerisinde Ölüm Özeti (Death Cam) özelliğinin de bulunduğu geniş bir oyuncu takip sistemidir. Bu sistem sayesinde oyun içerisindeki yetenekli oyuncuları ve hile yapan kişileri tespit etmek kolaylaşıyor. Minkonet sayesinde oynadığınız oyunları kaydettikten sonra 360 derece açı olanağıyla izleyebilirsiniz.

PUBG’de öldüğünüz zaman Ölüm Özetine tıklarsanız henüz çok doğru sonuçlar alamıyorsunuz. Çünkü rakibinizin sizi nasıl vurduğunu izlerken işaretçi (aim) oldukça geriden geldiği için hile yaptığını düşünebilirsiniz. Ayrıca takım arkadaşlarınızı izlerken de işaretçinin geriden gelmesi nedeniyle boşa ateş ettiği hissine kapılabilirsiniz. Çok belirgin bir durum olmadıkça bunu fazla kafanıza takmamanızı öneriyorum.

Oyunun 10 ay önce yayınlanmasından itibaren, 1.5 milyon civarında üyelik hile kullanımı ve ırkçılık gibi diğer sebeplerden ötürü banlandı. Yeni sürümle birlikte gelen bu uygulama sayesinde hilecilerin yakalanması kolaylaşacak ve haksız banlarında önüne geçilmiş olacak. Bu nedenle yaşanan gelişmelerin tüm oyun piyasasının kalitesini arttıracak durumda olduğunu ve yakın zamanda diğer oyunlarında Minkoneti ekleyeceklerini düşünüyorum.