Son PUBG Güncellemesi Önemli Yeniliklerle Geldi

PUBG'nin 19. güncellemesi, beraberinde küçük ama oldukça önemli iyileştirmelerle geldi. Oyun zevkinizi artıracak olan bu güncelleme, şu an sadece PC platformu için yayınlanmış durumda.

PlayerUnknown's Battlegrounds, yani PUBG'ye yeni güncelleme geldi. Oyunun PC sürümü için yayınlanan 19. güncelleme, önemli iyileştirmelerle beraber geliyor. Yapılan ilk iyileştirme, oyuncuların bir süredir beklediği üzere mermilerin nüfuzunun artırılması yönünde oldu. Bu güncellemeyle beraber mermiler kol ve el gibi bölgelerden hasar vermeden veya en az hasarla geçecek. Diğer bölgelerde ise verilen hasar daha fazla olacak. Bu hamleyle PUBG, oyuncuları daha iyi nişan almaya zorlamış oldu.

Son güncellemeyle beraber gelen bir diğer özellik ise dinamik hava durumu. İlk etapta sadece Sanhok haritasında gördüğümüz bu özellik, son güncellemeyle tüm haritalara eklenmiş oldu. Yani Erangel veya Miramar haritalarında da yağmur ve sis gibi doğa olaylarıyla karşılaşmanız muhtemel.

Erangel haritasındaki bazı boş yerlere yeni evlerin de eklendiği güncelleme, oyunculara daha fazla loot şansı tanıyor. Küçük de olsa oldukça etkili iyileştirmeler içeren bu güncelleme sayesinde PUBG daha eğlenceli hale gelmiş oldu. Henüz sadece PC platformu için sunulan güncellemenin ilerleyen süreçte Xbox platformuna da gelmesi bekleniyor. PUBG tarafından yayınlanan resmi güncelleme notlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.