PUBG oyuncuları, sabaha 9.1 GB’lık devasa bir güncelleme ile uyandı. Güncellemeyle ile birlikte haritada ufak değişiklikler, optimizasyon çalışmaları ve arkadaş ekleme sistemi geldi.

Dünya üzerinde en çok oynanan oyunlardan PUBG, bu güne devasa bir güncelleme alarak başladı. 9.1 GB’lık bir güncellemeyle oyuncuların karşısına çıkan PUBG, bu devasa güncelleme ile birlikte özellikle güvenlik ve optimizasyon konusunda büyük açıkları giderdi. Önümüzdeki dönemde yeni araç ve silahlarla beraber yeni haritanın da geleceğini göz önüne alırsak, şirketin bu güncellemeyle önümüzdeki ay çıkması beklenen yeni harita ve içeriklere de zemin hazırlaması bekleniyor.

Giriş gecikmesini azaltarak daha hızlı yanıt verme, ekran kartı üzerindeki yükü daha aza indirgeme, PUBG arkadaş listesi gibi pek çok seçeneği bizlere sunan yeni güncelleme, oyundaki evlerin tasarımında değişiklik yaparak optimizasyon sorununu çözmeye çalıştı. Evlerde bulunan kare şeklinde tuğla örülü duvarların üzerini beyaz boya ile örterek ekran kartı ve işlemcinin daha az yorulmasını sağlamak isteyen PUBG, oyunun gidişatına da etki edecek bazı değişiklikler yaptı.

Yeni güncelleme ile birlikte göze çarpan yenilikler:

Oyunda yer alan bazı evlerin çatılarına delikler açarak, çatıdan binanın içine girme özelliği getirdi. Bu bazı evlerde vardı, ancak yeni güncellemeyle bunların sayısı artırıldı.

PUBG oyunu içine arkadaş listesi eklendi. Bundan sonra Steam’de arkadaş olmadan oyun içinde 50 kadar kişiyle arkadaş olabilirsiniz. Arkadaş listesi tek taraflı ve takipçi konseptinde geliştirildi.

Ana menüye sesli sohbet eklendi. Oyun içinde arkadaşlarınızla konuşuyor olsanız da, oyunun ana menüsünde yeni bir oyuna girerken konuşamıyordunuz.

Oyunda bundan sonra duygularınızı ifade edebileceksiniz. Başlangıç olarak 12 duygu animasyonu eklendi.

Oyuncu vurulduğunda mavi kan etkisinin kırmızı kan etkisinden daha çok görünür olma durumu dengelendi.

Uçak motor sesi için Doppler efekti uygulandı. Motorun sesi artık mesafeye ve hareket yönüne bağlı olarak değişiyor.

Kullanıcıların atlama ve tırmanma sırasında yaşadığı “aniden ölme sorunu” düzeltildi.

PC 1.0 Update #7 güncellemesiyle bizim gözümüze çarpan detaylar bu şekilde. Sizin de gözünüze çarpan detaylar varsa bizleri bilgilendirebilirsiniz. Burada belirtmem gerekiyor ki, her ne kadar optimizasyon yapılsa da 9.1 GB bu tarz bir güncelleme için fazla. Sanırım yakında çıkacak harita ve yeni eşyalar, yavaş yavaş oyuna ekleniyor.