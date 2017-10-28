PUBG'ye "Single Player Modu" Gelmeyecek!

Playerunknown's Battlegrounds oyununun yaratıcısı Brandon Greene, "Single Player" yani "Tek Oyunculu" mod için zaman olmadığını ve yakın bir gelecekte gelmeyeceğini ifade etti.

Playerunknown's Battlegrounds(PUBG)'nin yaratıcısı Brandon Greene geçtiğimiz gün oldukça büyük sektörel oyun fuarlarından biri olan PAX Australia'da Gamespot'a röportaj verdi. Geçtiğimiz haftalar da Greene'in Reddit'te yaptığı soru cevaplarda, bir soru üzerine ifade ettiği "Tek oyunculu oyun modunu gerçekten keşfetmek isterim" sözü bir süredir oyun sektöründe çalkalanmıştı. Şimdi verdiği röportaja göre bu yakın gelecekte mümkün değil.

Başlarda oyuna altyapı olarak belirledikleri hikayenin, single player yani tek oyunculu mod için oldukça mümkün olduğunu düşündüğünü belirten Greene, bundan dolayı aslında single player bir oyun modu yapmak istediğini, ancak şu an ki planları çerçevesinde buna ayıracak ne zamanı ne de parası olduğunu ifade etti. Öncelikle çok oyunculu modlarına düşündükleri geliştirmeleri yapmalarının daha çok önem arzettiğini de Green önemle belirtti.

"Bu kadar devasa bir haritadaki 'single player' oyun nasıl olurdu biz hayal edemedik açıkçası"

Yakın bir zamanda Xbox One ve Xbox One X için gerçekleştirecekleri çıkışla ilgili olarak da, PC ve Xbox oyuncularının bir arada oynayabilmesini umut ettiklerini de belirten Greene, bunun nasıl olacağından şimdilik emin olmadıklarını ama resmi çıkışı gerçekleştirdikleri anda platformlar arası oynama seçeneği üzerine çalışacaklarını belirtti.

Yani şu anlık yakın bir gelecekte tek oyunculu hikaye modunun yakın bir gelecekte gelmeyecek olması kötü. Yine de multiplatform bir oyun sistemi üzerine çalışıyor olmaları da oldukça pozitif. Yakın gelecek ne gösterir bilinmez ancak PUBG'nin adı bir süre daha oyun sektöründe konuşulacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?