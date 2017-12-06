PUBG, Çöl Haritası’nın Ekran Görüntüleri Yayınlandı

Oyun alfadan çıkınca, çıkacak olan final 1.0 sürümü ile birlikte gelecek olan yeni haritaya ait bazı mekanların görüntüleri yayınlandı.

Bilmeyenler için kısaca Playerunknown's Battlegrounds'dan bahsetmek gerekirse; ‘’Hunger Games’’ (Açlık Oyunları) filminin bilgisayar oyunu versiyonu diyebiliriz. Yaklaşık 100 oyuncu uçakla bir adaya atılıyor, bu adada silahları ve ekipmanları toplayıp savaşarak yalnız veya ekibi ile son hayatta kalan kazanıyor. Oyun alanı hep daralıyor ve alan dışındaki oyuncular zaman ile artan bir hasar alarak ölüyor.

Steam’in anlık oyuncu sayısının yaklaşık yarısını elinde tutan PUBG, sonunda beta sürümünden çıkıp 1.0 sürümüne geçecek. Yeni sürümle birlikte oyuna Çöl haritası da eklenecek. Bu haritada çöl fırtınası olduğu zaman yapımcılar neredeyse oyunun gece modunda gibi oynanacağını söyledi. Bunun dışında oyuna yeni silahlar eklenecek, ses ve zıplama mekanikleri değişecek. Lafı fazla uzatmadan isterseniz yeni haritanın yayınlanan görüntülerine geçelim.





Anlık oyuncu rekoru 2,942,521 olan PUBG 1.5 milyondan daha fazla kişi tarafından satın alındı. 1.0 sürümünün yayınlanması ile birlikte PUBG eğer bir de oyunun satış fiyatıyla ilgili bir indirim de yaparsa yeni bir anlık oyuncu rekoru kırabilir. Bakalım final sürümü çıkışıyla birlikte oyunda başka ne gelişmeler yaşayacağız.