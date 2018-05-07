PUBG'nin Yeni 4x4 Haritası Sanhok, Test Sunucusuna Geliyor

Daha önce Savage adı ile kullanıcıların hizmetine sunulan test modu, kısa sürede geri çekilmiş, PUBG severlerin hevesini kursağında bırakmıştı. Fakat yeni ismi 'Sanhok' olan 4x4 harita, 10 Mayıs itibariyle test sunucularında meraklılarını bekliyor olacak.

Geçtiğimiz hafta PUBG severlerin hizmetine sunulan deathmatch modu erişeme sunulduktan 1 gün sonra, sunucuya dair çıkardığı sorunlar nedeni ile apar topar geri çekilmiş; ekip tarafından bu hatanın telafi edileceği müjdelenmişti.

Bu gelişmeler ışığında hızlı davranan PUBG ekibi, bir süredir beklenen yeni ve aksiyon dolu haritayı yeniden test sürecine alıyor. 10 Mayıs Perşembe gününden 14 Mayıs Pazartesi’ye kadar devam edecek test sürecinde oyuncular, bu yeni harita üstünde keyifle oyuna gelecek yenilikleri test edebilecek. Bu tür bir işlemi nasıl yapacağınıza gelirsek çözüm oldukça basit.

Çözüm; yakında Steam üstünde 'PUBG - Experimental Server' adıyla göreceğiniz sunucu ile bağlantı kurmaktan ibaret. Üstelik bu sunucu; yalnızca yeni mod için değil, gelecek olan tüm mod ve yeniliklerin kullanıcılar tarafından test edileceği bir platform olarak hizmet vermek için Steam Kütüphanesinde yerini alacak.

Gelelim yeni haritamıza; ismi Sanhok olan yeni 4x4 km’lik alana sahip harita, isim kökeni olarak Tayca (Tayland) ‘eğlence’ kelimesine karşılık gelen sah-nook ve Filipin diline ait ‘tavuk’ kelimesinin karşılığı olan mah-nok seslerinin kaba bir birleşimine dayanıyor. Haritanın temel olarak Tayland ve Filipinler yakınında bulunan adalardan esinlendiğini de ek bilgi olarak belirtmek gerekiyor.

Eski adı Savage olan bu haritanın, test sürecinde hizmete sunulmasına yalnızca sayılı günler kaldı. Büyük bir ihtimalle test sürecini takiben kısa bir süre içerisinde de Sanhok’u asıl PUBG sunucusunda da oynayabiliyor olacağız.