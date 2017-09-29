Fortnite Battle Royale İlk Gününde Rekor Kırdı!

PUBG'nin en büyük rakibi olarak gösterilen Fortnite Battle Royale, ilk günden büyük bir başarıya imza attı. Bakalım Battle Royale, aynı başarıyı ilerleyen günlerde de devam ettirebilecek mi?

Fortnite'ın Playerunknown's Battlegrounds(PUBG) isimli oyuna benzer modu "Fortnite Battle Royale" tüm eleştirilere ve Bluehole stüdyolarının yaptırım uygulama tehditlerine rağmen geçtiğimiz günlerde tüm platformlara ücretsiz bir şekilde sunulmuştu.

Playerunknown's Battlegrounds ile benzerliği son zamanlarda tartışılan Fortnite için geliştirilen Battle Royale modu, çıktığı günden büyük bir başarıya imza attı. F2P oyuncularına sunulan Fortine Battle Royale daha ilk gününden 1 milyon oyuncuya ulaştı.

PUBG'nin ise bugün paylaşılan verilerde çıktığı günden bu yana 13 milyon tekil kullanıcıya ulaştığını görmekteyiz. PUBG'nin de şu anlık erken erişim aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var.

PUBG'nin en büyük rakibi olarak karşımıza çıkan yapımın ücretsiz olması, oyuncuları kendisine çekmesinde rol oynayan en büyük etmen. İlerleyen günlerde adından daha fazla söz ettireceği tahmin edilen Battle Royale, bakalım rakibine karşı nasıl bir performans sergileyecek.