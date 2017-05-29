Pugların Yüzleri Ardında Genetik Mutasyon İzleri Var!

Sevimli köpek dostlarımız pugların tuhaf küçük yüzleri ardında genetik mutasyon geçirdiklerine dair izler keşfedildi. Aynı mutasyon çeşidinin bazı balık türleri için de geçerli olduğu anlaşıldı.

Çökük küçük yüzleri, patlak gözleri ve nefes nefese koşuşturmalarıyla en tatlı köpek cinslerinin başında gelen puglar, bilim dünyasının da dikkatini fazlasıyla çekiyorlar. Yeni yayımlanan bir çalışma, sürekli üzgün ifadeye sahip yüzleri hakkında şok edici veriler ortaya koydu.

Bilindiği üzere pug cinsi köpekler, bulldog ve teriyer cinsi köpeklerle yakından akrabalar. Yüzyıllardır insanların yanında bulunan köpekler, farklı özelliklerle evrimleştiler ve bugün yüzlerce türe ayrıldılar. Pugların geçirdiği yüz evrimi ise, onların nefes almalarını zorlaştırdı ve göz kürelerini tehlikelere daha açık hale getirdi.



Bir grup bilim insanı ve veterinerlerden oluşan araştırma ekibi, pugların geçirdiği esrarengiz değişimi aydınlatmak istedi. Araştırmacılar, köpek sahiplerinin izniyle veterinerlik kliniklerine sevk edilen 374 köpek üzerinde çalışmalar yaptılar. Çeşitli tarama teknolojilerini kullanarak yüzlerinin 3D rekonstrüksiyonunu hazırladılar. Böylece köpeklerin fenotip özelliklerini haritalayarak ölçebildiler.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, köpeklerin daha çok türe evrilmeye müsait oldukları sonucuna ulaşan ekip, pug cinsi hakkında daha ilginç verilere ulaştı. Ayrıca köpeklerin yüz uzunluğu ile ilgili genetik varyasyonları keşfettiler.

Pugların büyük bir kısmı, yüzlerinin mutasyonunu SMOC2 adlı geni bastıran genetik değişimlere borçlular. Başka bir deyişle söz konusu bastırılan gen, dokuların yeniden inşa edilmesini sağlayan proteinleri kodluyor. Doğada bu tip genlerin bir diğer varyasyonları balıklarda da bulunurlar. Araştırma sonuçlarına göre aynı durumun köpekler için de geçerli olduğu anlaşıldı.

Ayrıca söz konusu genetik mutasyon ne kadar çoğalırsa, diğer köpek türlerinin yüzleri de o kadar düzleşecek. Yani tıpkı puglar gibi.