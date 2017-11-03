PUGB Hilesi Açan Oyuncu, İnternet Kafede Saldırıya Uğradı!

Oyunlarda açılan hileler, biz normal kullanıcıları çileden çıkarabiliyor. Çin'den gelen görüntülere göre çileden çıkan tek millet biz değiliz. Bir internet kafede hile açan çocuğu gören genç, hileciye sağlam bir "osmanlı tokadı" yapıştırdı.

Dünyanın en garip ülkelerinden birisi olan Çin, Steam’de yüksek başarılar elde eden PlayUnknowns Battlegrounds oyununa büyük ilgi duyuyor. Genel olarak hayatta kalma oyunlarına bir ilgisi olan Çin’li oyuncular çok fazla hile yapıyor gibi gözükse de, Çin’de bulunan bir kitle bu hile yapan insanları bulunca cezalandırmaktan geri kalmıyor.

Çin’de bir internet kafede ortaya çıkan yeni görüntüler, PUBG’yi hile açarak oynayan oyunculara karşı nasıl tepkiler gösterildiğini açıklıyor. İlk olarak Çin’in sosyal ağı Baidu’da ortaya çıkan görüntüler, PUBG ve benzeri oyunlar oynarken hile açtıkları için masaları yumruklamamızı sağlayan kişilerin cezasını çektiğini gösteriyor. Elbette şiddetin hiçbir türlüsünü önermiyorum, ancak bu arkadaşlar da umarım bir daha hile açmazlar.

Bu tarz hile durumları Çin ve Rusya’da çok sık kullanılıyor. Bununla birlikte ülkemizde de hile açma durumu hiç azımsanamayacak sayılara ulaşmış durumda. Burada hile açanlara tepki gösterenlerin de, normalde bu oyunu oynadıklarını ve hile açan insanlar yüzünden öldüklerinde ne kadar sinir bozucu bir durumla karşı karşıya kaldıklarını bildiklerini düşünüyorum.

Peki, sizin hile açan birisine karşı tepkiniz ne olurdu? Ülkemizde hile denilince akla gelen ilk oyun olan CS:GO’dan ilerleyelim. CS:GO’da hile açan arkadaşlarınız var mı, varsa bu arkadaşlara nasıl tepkiler gösteriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.