Puhu TV’den Yabancı Yapımları Aratmayacak Dizi: DİP

Ülkemizdeki internet dizisi platformları arasındaki rekabet kızışıyor, bu durum izleyiciye yarıyor. Puhu TV, başrollerinde İlker Kaleli ve Neslihan Atagül’ün bulunduğu, polisiye ve gerilim türündeki yeni dizisi Dip’i 30 Mart’ta yayınlıyor.

Blu TV’nin Şahsiyet dizisiyle yaptığı muhteşem atak sonrasında Puhu TV de yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada Ocak ayının başlarından bu yana gördüğümüz yeni dizi DİP, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekici.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olan bir birimde, intihar girişiminde bulunan kişileri caydırmaktan sorumlu polis Sahir’in gerilim dolu hikayesi anlatılacak. Yapımın hikayesi psikolojik açıdan oldukça gergin bir havaya sahip olabilir. Sahir, aldığı bir ihbarla birlikte bilim insanı olan Bilge adına birisiyle tanışacak ve diziye giriş yapacağız.

Dip için yayınlanan ilk fragman ise şöyle:

Başrolde İlker Kaleli ve Neslihan Atagül’ü barındıran yapımın kadrosunda usta isim Bülent Emin Yarar, Berrak Tüzünataç, Lale Mansur, Defne Kayalar, Olgun Toker, Gün Koper ve ünlü müzisen Can Gox da bulunuyor.

Puhu TV final yapan Fi-Çi dizisinde Ay Yapım şirketiyle birlikte çalışmıştı, ancak Dip ile birlikte TMC etiketiyle yayın yapmaya da başlayacak. Puhu TV beklenmedik bir şekilde sonlandırılan Fi dizisinin başarısının ardından yeni projeleriyle ses getirmeye çalışıyor.

Dip dizisini ilgiyle bekliyor olacağız. Bakalım proje, ilk 3 bölümü yayınlanan Şahsiyet kadar başarılı olabilecek mi?