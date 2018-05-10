Petrol İşverenleri Sendikası, gün itibarı ile oldukça trajikomik bir açıklama yaptı. Buna göre bundan sonra, küfür ve tepki gelmemesi için zamlara dair duyuru yayınlanmayacağı belirtildi.

Ülkemizde zamlar ve zamlara gelen tepkiler, artık doğal hayatın akışı içinde yer alıyor diyebiliriz. Bununla birlikte bugün itibarı ile Petrol İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) yetkilileri, verdikleri bir röportajda şunları söyledi: "Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık."

Bu açıklamadan önce bir de enteresan durum yaşandı. Dün benzinin litre fiyatında 5, motorinin litre fiyatında da 7 kuruşluk bir indirime gidildi. Alınan karar gereği zamların haberini Facebook'tan yayınlamayan PÜİS, indirimin haberini de yayınlamadı.

Aldığı ilginç karar ve açıklamasıyla dikkat çeken PÜİS, önümüzdeki dönemde kararını değiştirecek mi hep beraber göreceğiz. Kendilerinin web sitelerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.