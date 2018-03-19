Dün gerçekleşen seçimden de mutlak zaferle ayrılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Mars, Ay ve dış uzay görevlerinin 2019 yılında başlayacağını duyurdu.

Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte tek bir ekonomik sistemin dünyanın çoğunluğunu ele geçirdiği bir döneme de girmiş olduk. Sovyetler Birliği ile ABD arasında Soğuk Savaş boyunca süren uzay ve silahlanma yarışı, Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte sekteye uğramıştı. Ancak, Sovyetler Birliği'nin dağılması, siyasi miras olarak Rusya'nın tek ekonomik sistemli dünyada tarihsel misyonların çoğunun devam etmesini engelleyemedi. Silahlanma alanında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana süren yarış uzay alanında da geri döndü. Bununla birlikte Rusya tek bir odak olarak dünya siyasetinde de Suriye'de olduğu gibi ağırlığını hissettirmeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Andrey Kondraşov imzalı 'PUTİN' belgeselinde yaptığı açıklamayla Mars'a yönelik insanlı ve insansız misyonları 2019 yılında başlatacaklarını duyurmuş oldu. Putin'in yaptığı açıklamalarda ayrıca Ay'a ve derin uzaya keşif uçuşları yapılacağı da aktarıldı. Putin'in bu açıklamaları, uzun bir süredir tek başına görevlerden kaçınan Rusya'nın tekrar tek başına hareket edeceğinin kanıtı oldu.

Öte yandan Putin'in söylediği gibi Rusya 2019 yılında Mars'a insanlı bir uçuş gerçekleştirebilirse, 2024'te bunu yapacağını söyleyen SpaceX'ten ve 2030 gerçekleştireceğini söyleyen NASA'dan daha önce başarmış olacak. Bu da aynen 1960'lı yıllarda olduğu gibi uzay yarışına yeni br evre ve soluk getirecek. Bunun yanı sıra ABD merkezli SpaceX CEO'su Elon Musk da yaptığı açıklamada ilk test uçuşlarını 2019 yılına kadar tamamlayarak, beklenenden biraz daha erken bir zamanda insanı Mars'a götürebilecek olan BFR'yi test etmeye başlamayı planladığını söyledi.